В Одесской области сын полицейского тяжело травмировал 7-летнюю девочку
Школьница спокойно переходила дорогу на пешеходном переходе, когда на нее налетел на большой скорости мопед. При падении девочка сильно ударилась головой. Авария случилась на днях в городе Килия, сообщает пресс-служба
Было установлено, что за рулем мопеда Honda находился подросток.
Несовершеннолетний водитель говорит, что не заметил пешехода и не успел затормозить.
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Стоит отметить, вдоль центральной части улицы Мира установлены знаки дорожного движения, запрещающие движение двухколесных транспортных средств. Также парень из-за своего возраста не имел права управлять мопедом.
Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"
Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.
Также Politeka писала, что грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.