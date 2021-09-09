В Одесской области сын полицейского тяжело травмировал 7-летнюю девочку

Школьница спокойно переходила дорогу на пешеходном переходе, когда на нее налетел на большой скорости мопед. При падении девочка сильно ударилась головой. Авария случилась на днях в городе Килия, сообщает пресс-служба ГУНП .

Было установлено, что за рулем мопеда Honda находился подросток.

Несовершеннолетний водитель говорит, что не заметил пешехода и не успел затормозить.

Журналистов ТНС уже разузнали, кто является виновником аварии - это сын местного полицейского. Парню всего 15 лет. Очевидцы сразу же вызвали скорую, которая госпитализировала девочку. Сейчас ее состояние врачи оценивают как критическое: девочка в коме, его мозг поражен.

Стоит отметить, вдоль центральной части улицы Мира установлены знаки дорожного движения, запрещающие движение двухколесных транспортных средств. Также парень из-за своего возраста не имел права управлять мопедом.

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Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.

Также Politeka писала, что грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.