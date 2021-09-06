В Одеській області подали до суду на військового, який відмовився щепитися від коронавіруз

Матрос з військової частини у Великому Дальнику відмовився робити щеплення, заявивши, що не довіряє вакцині і вважає неприпустимим вакцинуватися без попереднього повного обстеження стану здоров'я, пишуть місцеві ЗМІ.

За це командир частини подав на нього до суду.

Однак суддя не став притягувати нещепленого військового до відповідальності і закрив справу через відсутність адміністративного правопорушення.

Украинский суд

Популярні новини зараз

Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"

Екс-чоловік Білик і Шоптенко Дмитро Дікусар приголомшив зізнанням: "Всесвіт подарував мені..."

Екс-дружина Дзідзьо Slavia опинилася в епіцентрі жахливої НП в Києві, вогонь охопив автомобіль: кадри

Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."

Переможець "Голосу країни" публічно попросив вибачення у вагітної нареченої: "За дівчаток..."
Показати ще

Також він звернув увагу на наказ Міністерства охорони здоров'я України № 3018, в якому говориться, що "вакцинація від коронавірусної хвороби covid-19 в Україні є добровільною для всього населення і професійних груп".

Раніше ми повідомляли, що у Балтській об'єднаній територіальній громаді чиновники перестали приймати нещеплених від коронавірусу громадян.

лікарня, коронавірус, скрін

Тепер без щеплення не можна отримати жодної довідки, навіть про склад сім'ї.

Причому почалося це неподобство ще 1 серпня.

Нагадаємо, що на Одещині сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли здолати хворобу

Як повідомляла Politeka, коронавірус атакує Одещину, тривожні дані МОЗ: "Не відповідають вимогам..."

Також Politeka писала, в Одесі з розмахом відзначили День міста, відео: жителі побоюються локдауна