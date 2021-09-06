В Одеській області подали до суду на військового, який відмовився щепитися від коронавіруз
Матрос з військової частини у Великому Дальнику відмовився робити щеплення, заявивши, що не довіряє вакцині і вважає неприпустимим вакцинуватися без попереднього повного обстеження стану здоров'я, пишуть місцеві
За це командир частини подав на нього до суду.
Однак суддя не став притягувати нещепленого військового до відповідальності і закрив справу через відсутність адміністративного правопорушення.
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Також він звернув увагу на наказ Міністерства охорони здоров'я України № 3018, в якому говориться, що "вакцинація від коронавірусної хвороби covid-19 в Україні є добровільною для всього населення і професійних груп".
Раніше ми повідомляли, що у Балтській об'єднаній територіальній громаді чиновники перестали приймати нещеплених від коронавірусу громадян.
Тепер без щеплення не можна отримати жодної довідки, навіть про склад сім'ї.
Причому почалося це неподобство ще 1 серпня.
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