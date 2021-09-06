В Одесской области подали в суд на военного, который отказался прививаться от коронавируса

Матрос из воинской части в Великом Дальнике отказался делать прививку, заявив, что не доверяет вакцине и считает недопустимым вакцинироваться без предварительного полного обследования состояния здоровья, пишут местные СМИ.

За это командир части подал на него в суд.

Однако судья не стал привлекать непривитого военного к ответственности и закрыл дело из-за отсутствия административного правонарушения.

Также он обратил внимание на приказ Министерства здравоохранения Украины № 3018, в котором говорится, что "вакцинация от коронавирусной болезни covid-19 в Украине является добровольной для всего населения и профессиональных групп".

Ранее мы сообщали, что в Балтской объединенной территориальной громаде чиновники перестали принимать непривитых от коронавируса граждан.

Теперь без прививки нельзя получить ни одной справки, даже о составе семьи.

Причем началось это безобразие еще 1 августа.

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