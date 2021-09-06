На початку навчального року стало відомо про смерть видатного педагога з Одеси

На 75 році життя пішов з життя знаменитий Одеський учитель Микола Палтишев. Сумну звістку повідомили його колеги, передає Politeka.net.

Ще в радянські часи Палтишев прославився як новатор: одним з перших він став проводити уроки-вистави, використовуючи музику, поезію і живопис. Крім того, він став автором нової системи навчання – поетапної.

Микола Миколайович опублікував 11 книг і 300 наукових і методичних робіт з педагогіки, давав відкриті уроки у всіх республіках СРСР та інших країнах.

Колеги кажуть, що за педагогічні заслуги за часів СРСР він отримав звання народного вчителя, а вже за Незалежності України став почесним доктором Академії педагогічних наук.

"Це був видатний фахівець, вчений і зразок самовідданого служіння освіті і науці. Микола Миколайович мав авторитет і повагу у колег. Він назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом", - повідомляють колеги.

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