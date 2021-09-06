В одеському супермаркеті покупці накинулися з кулаками на касира
Напад стався вночі 5 вересня в торговельній мережі "АТБ" на вулиці Сахарова, що на селищі Котовського. Про це
Причиною конфлікту стало те, що касир попросив відвідувачів надіти захисну маску на обличчя, без якої він не зміг відпустити товар.
Зауваження не сподобалося двом клієнтам, які до того ж перебували в стані алкогольного сп'яніння, а після НП - зникли з місця злочину.
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"Два суб'єкти в магазині АТБ перебуваючи в нетверезому стані на прохання касира одягнути маску відреагували неадекватно, після чого стали ображати касира і вдарили його по обличчю", - розповіли очевидці.
До приїзду ДБР (групи швидкого реагування) вони зникли.
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