В Одесі агресивний чоловік викрав лавку і кидався на перехожих

Він буянив 30 серпня на трасі Здоров'я біля закладу "Два леви", передає з посиланням на інформацію Департаменту муніципальної безпеки.

Під час патрулювання по трасі охоронці Муніципальної варти помітили чоловіка, який ніс лавочку. Він почав кидатися на перехожих і охоронців. Його заспокоїли власними силами.

Після того як прибула поліція, з'явилася власниця закладу "Два леви", якій належала лава. Заяву писати відмовилася. Після роз'яснювальної бесіди з охоронцями варти, порушник проявив обізнаність, відніс лаву на місце і разом з поліцією пішов до райвідділу.

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Одеситці та її сусідці не сподобалося, що торговці розмістили намет з продажу овочів і фруктів у дворі будинку, де вони проживають.

Вони вирішили боротися зі стихійною торгівлею радикальним способом.

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