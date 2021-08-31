В Одесі агресивний чоловік викрав лавку і кидався на перехожих
Він буянив 30 серпня на трасі Здоров'я біля закладу "Два леви", передає з посиланням на інформацію
Під час патрулювання по трасі охоронці Муніципальної варти помітили чоловіка, який ніс лавочку. Він почав кидатися на перехожих і охоронців. Його заспокоїли власними силами.
Після того як прибула поліція, з'явилася власниця закладу "Два леви", якій належала лава. Заяву писати відмовилася. Після роз'яснювальної бесіди з охоронцями варти, порушник проявив обізнаність, відніс лаву на місце і разом з поліцією пішов до райвідділу.
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