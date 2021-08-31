Одеситка, яка проживає з дитиною, перетворила квартиру на сміттєзвалище

Кадри моторошного бардаку в квартирі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського, показав місцевий сайт « УСІ ».

Жінка проживала в страшних умовах з 9-річним сином і собакою, яку вона, за словами родички, ніколи не вигулювала.

Її старші діти-хлопчик і дівчинка, переїхали до батька, а молодший, незважаючи на антисанітарію, залишився з мамою. 30 серпня Давида нарешті вдалося забрати.

На кадрах видно, як по всій квартирі панує повна антисанітарія. Кімнати завалені сміттям, на кухні не робили прибирання дуже довгий час. Також вдома стоїть нестерпний сморід.

Прямо в коридорі журналісти побачили величезну калюжу, поруч з якою був прив'язаний лабрадор. По всій видимості, собака постійно справляла нужду на підлогу.

Нагадаємо, що жінки риються в сміттєвих баках у пошуках прострочення: сумна картина з Одеси

Як повідомляла Politeka, туристів обурили відомі пляжі Одеси після потопу, відео: сміття закопали в пісок

Також Politeka повідомляла, що іноземець не стерпів бардаку на українському пляжі і взявся за прибирання: збирає сміття щоранку