Його тіло знайшли в лісосмузі недалеко від траси

В Одеській області молодий чоловік вирішив закінчити своє життя страшним способом

Його мертве тіло з перерізаним горлом знайшли в лісі недалеко від траси Одеса-Київ біля села Комарівка Подільського району. Про це повідомляє Думська .

Житель села Новоселівка Вознесенського району перерізав собі горлом працюючою бензопилою. Загиблому було всього 30 років. Поліція дійшла висновку, що таким чином він скоїв суїцид. Що стало причиною такого вчинку залишається невідомим.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського молодий чоловік наклав на себе руки.

Спочатку хлопець хотів наковтатися таблеток, але в результаті він вибрав інший спосіб суїциду – вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

У поліцію звернулася дівчина і пояснила, що їй подзвонив колишній хлопець. Він розповів, що втомився від життя і хоче накласти на себе руки, наковтавшись таблеток.

Також дівчина зв'язалася з матір'ю хлопця і запитала, Чи поруч він. Жінка почала шукати сина в квартирі і знайшла його тапочки біля відкритого вікна. Спустившись на вулицю, мати знайшла бездиханне тіло під вікнами.

Нагадаємо, що життя поліцейського обірвалося на одеській трасі, деталі трагедії: "зупинила вантажівка"

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