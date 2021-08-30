Его тело нашли в лесополосе недалеко от трассы

В Одесской области молодой мужчина решил закончить свою жизнь страшным способом

Его мертвое тело с перерезанным горлом нашли в лесу недалеко от трассы Одесса-Киев возле села Комаровка Подольского района. Об этом сообщает Думская .

Житель села Новоселовка Вознесенского района перерезал себе горлом работающей бензопилой. Погибшему было всего 30 лет. Полиция пришла к выводу, что таким образом он совершил суицид. Что стало причиной такого поступка остается неизвестным.

Ранее мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского молодой человек наложил на себя руки.

Сначала парень хотел наглотаться таблеток, но в результате он выбрал другой способ суицида – выпрыгнул из окна многоэтажки.

В полицию обратилась девушка и объяснила, что ей позвонил бывший парень. Он рассказал, что устал от жизни и хочет покончить с собой, наглотавшись таблеток.

Также девушка связалась с матерью парня и спросила, рядом ли он. Женщина начала искать сына в квартире и нашла его тапочки у открытого окна. Спустившись на улицу, мать нашла бездыханное тело под окнами.

Напомним, что жизнь полицейского оборвалась на одесской трассе, детали трагедии: "Остановил грузовик"

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