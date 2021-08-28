У центр Одеси стягнули поліцію перед початком ЛГБТ-параду

У суботу 28 серпня в Одесі відбудуться ходи на підтримку ЛГБТ-спільноти "Одеса Прайд 2021". Захід розпочнеться біля Воронцовської колонади о 16: 00.

Напередодні маршу його учасникам почали надходити погрози.

У зв'язку з цим в центрі Одеси посилили охорону громадського порядку. Те, що відбувається перед початком параду показали місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net

"Одеські копи до ЛГБТ ️ ️ ️ прайду готові. У центр стягнули багато автобусів з силовиками", - йдеться в публікації.

Варто відзначити, що новий начальник поліції в Одеській області Микола Семенишин запевнив, що вчасно прайду в Одесі в цьому році буде забезпечений повний порядок.

До цього в Одесі пройшов антигейпарад.

Православні влаштували ходу з підтримку традиційних сімейних цінностей.

Колона віруючих пройшла від Соборної площі до Приморського бульвару. Всього зібралося близько тисячі осіб. Їх супроводжувала поліція.

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