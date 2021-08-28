Всього зібралося близько тисячі осіб

У центрі Одеси православні влаштували ходу з підтримку сімейних цінностей

У суботу 28 серпня колона віруючих пройшла від Соборної площі до Приморського бульвару. Марш присвячений сьогоднішньому святу Успіння Пресвятої Богородиці. Всього зібралося близько тисячі осіб.

У ході взяли участь представники духовенства Одеської єпархії УПЦ.

Учасники маршу принесли з собою плакати на підтримку православ'я та сімейних цінностей. Також вони вигукували гасла, а деякі з людей принесли ікони.

Колону супроводжувала поліція.

У той же час о 16 годині почнеться альтернативний ЛГБТ прайд.

Зберігати безпеку будуть близько 400 співробітників поліції.

Як повідомляють телеграм-канали, автобуси з силовиками вже стягнули в центр Одеси.

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