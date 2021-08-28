В центре Одессы православные устроили шествие с поддержку семейных ценностей
В субботу 28 августа колонна верующих прошла от Соборной площади к Приморскому бульвару. Марш посвящен сегодняшнему празднику Успения Пресвятой Богородицы. Всего собралось около тысячи человек.
В шествии приняли участие представители духовенства Одесской эпархии УПЦ.
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Участники марша принесли с собой плакаты в поддержку православия и семейных ценностей. Также они выкрикивали лозунги, а некоторые из людей принесли иконы.
Колонну сопровождала полиция.
В тоже время в 16 часов начнется альтернативный ЛГБТ прайд.
Сохранять безопасность будут около 400 сотрудников полиции.
Как сообщают телеграм-каналы, автобусы с силовиками уже стянули в центр Одессы.
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