Синоптики розповіли одеситам, якої погоди чекати у вересні

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на AccuWeather .

За прогнозами метеорологів, Вересень в Одесі очікується теплим, прохолодними будуть тільки ночі.

Середньомісячна температура становитиме 18-20 градусів і дощами в межах норми.

Денна температура досягне максимальної позначки + 24 градуси і впаде до +16. До ночі температура знизиться до + 7..+ 9 градусів. На деякі дні прогнозуються дощі.

Вдень у вересні ще можна купатися в Чорному морі, проте до вечора вода буде холоднішати. Середня температура води складе 21°С, оптимальна повинна бути вище 18°С.

Раніше ми писали, що завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, повідомила, що в цілому осінь в Україні буде сухою і теплою.

"Якщо говорити щодо останнього кліматичного періоду (30 років), то осінь буде в межах норми. А якщо порівняти з базовим кліматичним періодом, то навіть тепліше норми", — говорить метеоролог.

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