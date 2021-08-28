Синоптики розповіли одеситам, якої погоди чекати у вересні
Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на
За прогнозами метеорологів, Вересень в Одесі очікується теплим, прохолодними будуть тільки ночі.
Середньомісячна температура становитиме 18-20 градусів і дощами в межах норми.
Денна температура досягне максимальної позначки + 24 градуси і впаде до +16. До ночі температура знизиться до + 7..+ 9 градусів. На деякі дні прогнозуються дощі.
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Вдень у вересні ще можна купатися в Чорному морі, проте до вечора вода буде холоднішати. Середня температура води складе 21°С, оптимальна повинна бути вище 18°С.
Раніше ми писали, що завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, повідомила, що в цілому осінь в Україні буде сухою і теплою.
"Якщо говорити щодо останнього кліматичного періоду (30 років), то осінь буде в межах норми. А якщо порівняти з базовим кліматичним періодом, то навіть тепліше норми", — говорить метеоролог.
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