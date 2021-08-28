В Україні дозволили відключати боржників від комунальних послуг

В Одесі на селищі Котовського мешканцям багатоповерхового будинку відключили воду через борги

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net.

На вулиці Кримській, 84 співробітники "Інфоксводоканалу" залишили без водопостачання всіх мешканців багатоквартирного будинку.

Як розповіли одесити, воду відключили об 11 ранку 27 серпня. При цьому у кожного в цьому будинку є індивідуальний договір з водоканалом.

"При дзвінку в колл-центр плетуть казки "аварія", але коли говориш що навколо в будинках є вода, ніде роботи не проводяться, починають співати пісню про" у вас багато боржників в будинку, коли оплатите тоді буде вода " - поскаржилися люди.

Потрібно відзначити, що в будинку 500 квартир, це близько 1500 мешканців.

Після розголосу того, що відбувається в "Інфоксводоканалі" передумали і направили бригаду, яка відновила подачу води мешканцям будинку.

«Ми звичайні слюсаря, нам понад сказали закрити на ваш будинок засувку ми закрили. Зараз сказали відкрити ми відкрили» - кажуть працівники.

Зазначити, що днями в Україні набули чинності зміни до законодавства, якими скасовано заборону обмежувати надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі наявності заборгованості.

Це означає, що тепер дозволено відключати боржників від комунальних послуг .

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