В Одессе на поселке Котовского жильцам многоэтажного дома отключили воду из-за долгов

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.

На улице Крымской, 84 сотрудники «Инфоксводоканала» оставили без водоснабжения всех жильцов многоквартирного дома.

Как рассказали одесситы, воду отключили в 11 утра 27 августа. При этом у каждого в этом доме имеется индивидуальный договор с водоканалом.

«При звонке в колл-центр плетут сказки "Авария", но когда говоришь что вокруг в домах есть вода, нигде работы не проводятся, начинают петь песню про "у вас много должников в доме, когда оплатите тогда будет вода"- пожаловались люди.

Нужно отметить, что в доме 500 квартир, это около 1500 жильцов.

После огласки происходящего в «Инфоксводоканале» передумали и направили бригаду, которая возобновила подачу воды жильцам дома.

«Мы обычные слесаря, нам свыше сказали закрыть на ваш дом задвижку мы закрыли. Сейчас сказали открыть мы открыли» - говорят работники.

Отметить, что на днях в Украине вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае наличия задолженности.

Это значит, что теперь разрешено отключать должников от коммунальных услуг .

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