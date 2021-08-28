Чоловік і жінка безслідно зникли в Одесі
Обидва інциденти сталися в першій половині серпня.
Стурбовані родичі забили тривогу і звернулися за допомогою до волонтерів. Про це
Так, в Одесі зникла 48-річна Гоцуленко Тетяна Миколаївна, яка проживає на Ленселищі по вулиці Нескучна. Вона не з'являється вдома і не виходить на зв'язок вже більше двох тижнів. 11 серпня останній раз жінка дзвонила подрузі і сказала, що скоро буде вдома. На момент відходу, при собі не мала будь-яких речей і грошей.
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Крім неї, в Одесі розшукують 39-річного Володимира Миколайовича Мустяца. Він вийшов з дому на селищі Котовського 15 серпня зник і зник. Його телефон поза зоною дії мережі.
Зниклий одесит має зріст 170 сантиметрів, худорляву статуру, темно-русяве волосся, родимі плями на правій щоці, "барабанні" пальці рук. Був одягнений в помаранчеву футболку, джинсові бриджі, сірі спортивні мокасини.
У разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження цих громадян, будь ласка, повідомте про це по телефону (067) 482-77-00 – керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси , координатор пошуків Сергій або на спецлінію "102".
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