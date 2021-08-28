Мужчина и женщина бесследно пропали в Одессе
Оба инцидента произошли в первой половине августа.
Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Об этом
Так, в Одессе исчезла 48-летняя Гоцуленко Татьяна Николаевна, которая проживает на Ленпоселке по улице Нескучная. Она не появляется дома и не выходит на связь уже более двух недель. 11 августа последний раз женщина звонила подруге и сказала, что скоро будет дома. На момент ухода, при себе не имела каких-либо вещей и денег.
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Помимо неё, в Одессе разыскивают 39-летнего Владимира Николаевича Мустяца. Он вышел из дома на поселке Котовского 15 августа пропал и исчез. Его телефон вне зоны действия сети.
Пропавший одессит имеет рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, родимые пятна на правой щеке, "барабанные" пальцы рук. Был одет в оранжевую футболку, джинсовые бриджи, серые спортивные мокасины.
В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о местоположении этих граждан, пожалуйста, сообщите об этом по телефону (067) 482-77-00 – руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси , координатор поисков Сергей или на спецлинию "102".
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