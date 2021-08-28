Синоптики розповіли, якою буде погода в останню суботу літа
Так, спека поступово залишає Одесу і на зміну їй йдуть дощі з грозами.
У суботу 28 серпня погоду в Одесі визначатиме антициклон - весь день буде похмуро і місцями пройде невеликий дощик.
Вітер східний, 5-10 метрів в секунду.
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За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, температура вночі коливатиметься в межах +16 +18 градусів, вдень буде досить тепло+26 +28 °С.Температура морської води становитиме + 21-22 градусів.
В Одеській області метеорологи попередили про сильний туман вночі та вранці, який накриє окремі райони. Видимість складе не більше 200 - 500 метрів.
Вітер східний, 5-10 метрів в секунду.
Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів, а вдень+23 + 28.
Раніше ми писали, в результаті потужної зливи 26 серпня в Одесі були затоплені вулиці в різних частинах міста.
На проблемні ділянки була виведена Спецтехніка-36 одиниць і 270 співробітників комунальних служб. Також був підтоплений промринок" сьомий кілометр " за містом.
Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води
Ще Politeka писала, що стихія розбушувалася на Одещині, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"
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