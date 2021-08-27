Після зливи море перетворилося на брудну рідину, від якої виходить нестерпний сморід
Свіже відео зроблено в п'ятницю 27 серпня на пляжі "Чайка" в районі 10-ї станції Великого Фонтану і оприлюднено в Твіттері, передає Politeka.net,
Відпочиваючі поскаржилися на брудне Чорне море. Туристів відлякує не тільки болотний колір води, але і жахливий запах на узбережжі.
Стан морської води їм нагадало»зелений борщ".
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На кадрах видно, що водоростей катастрофічно багато. Прибережна зона перетворилася на гнилу кашу, де стоїть нестерпний сморід.
До того ж, крім водоростей, в морі багато іншого сміття.
26 серпня після обіду короткострокова, але залпова злива обрушилася на місто Одесу. Дощовою водою затопило ряд вулиць в районі Таїрова і Великого Фонтану, а також промринок "7 кілометра".
Води було так багато, що в деяких місцях, глухли автомобілі. А перейти вулицю можна було по пояс у воді.
Постраждала від зливи і знаменита Аркадія.
Співробітники пляжного клубу розповіли, що грязьові фонтани забили з-під землі і зносили шезлонги, перевернули ліжка і бунгало.
Нагадаємо, що злива принесла неприємності Одесі, відео: море вкрилося смердючою піною і не тільки
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