У воді багато водоростей і сміття

Після зливи море перетворилося на брудну рідину, від якої виходить нестерпний сморід

Свіже відео зроблено в п'ятницю 27 серпня на пляжі "Чайка" в районі 10-ї станції Великого Фонтану і оприлюднено в Твіттері, передає Politeka.net,

Відпочиваючі поскаржилися на брудне Чорне море. Туристів відлякує не тільки болотний колір води, але і жахливий запах на узбережжі.

Стан морської води їм нагадало»зелений борщ".

На кадрах видно, що водоростей катастрофічно багато. Прибережна зона перетворилася на гнилу кашу, де стоїть нестерпний сморід.

До того ж, крім водоростей, в морі багато іншого сміття.

Одеса, пляж "Чайка" (10-а станція Великого Фонтану) pic.twitter.com/LWPJulIN6T — Katya Dutik (@katalinalestrey) August 27, 2021

Одеса, пляж "Чайка" (10-а станція Великого Фонтану) pic.twitter.com/6bSGZa9cKL — Katya Dutik (@katalinalestrey) August 27, 2021

26 серпня після обіду короткострокова, але залпова злива обрушилася на місто Одесу. Дощовою водою затопило ряд вулиць в районі Таїрова і Великого Фонтану, а також промринок "7 кілометра".

Води було так багато, що в деяких місцях, глухли автомобілі. А перейти вулицю можна було по пояс у воді.

Постраждала від зливи і знаменита Аркадія.

Співробітники пляжного клубу розповіли, що грязьові фонтани забили з-під землі і зносили шезлонги, перевернули ліжка і бунгало.

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