Після зливи море перетворилося на брудну рідину, від якої виходить нестерпний сморід

Свіже відео зроблено в п'ятницю 27 серпня на пляжі "Чайка" в районі 10-ї станції Великого Фонтану і оприлюднено в Твіттері, передає Politeka.net,

Відпочиваючі поскаржилися на брудне Чорне море. Туристів відлякує не тільки болотний колір води, але і жахливий запах на узбережжі.

Стан морської води їм нагадало»зелений борщ".

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На кадрах видно, що водоростей катастрофічно багато. Прибережна зона перетворилася на гнилу кашу, де стоїть нестерпний сморід.

До того ж, крім водоростей, в морі багато іншого сміття.

26 серпня після обіду короткострокова, але залпова злива обрушилася на місто Одесу. Дощовою водою затопило ряд вулиць в районі Таїрова і Великого Фонтану, а також промринок "7 кілометра".

Води було так багато, що в деяких місцях, глухли автомобілі. А перейти вулицю можна було по пояс у воді.

Постраждала від зливи і знаменита Аркадія.

Співробітники пляжного клубу розповіли, що грязьові фонтани забили з-під землі і зносили шезлонги, перевернули ліжка і бунгало.

Нагадаємо, що злива принесла неприємності Одесі, відео: море вкрилося смердючою піною і не тільки

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