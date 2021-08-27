У мережі показали, що накоїла Негода в курортній частині Одеси
26 серпня після обіду короткострокова, але залпова злива обрушилася на місто. Дощовою водою затопило ряд вулиць в районі Таїрова і Великого Фонтану, а також промринок "7 кілометра".
Води було так багато, що в деяких місцях, глухли автомобілі. А перейти вулицю можна було по пояс у воді.
Постраждала від зливи і знаменита Аркадія.
Як повідомляє місцевий сайт «
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Через це затопило пляж і прорвало каналізацію.
Співробітники пляжного клубу розповіли, що грязьові фонтани забили з-під землі і зносили шезлонги, перевернули ліжка і бунгало.
Тепер їм доводиться усувати наслідки негоди: змивати бруд зі сходів і пірсів, розбирати уламки шезлонгів, а також засипати піском розмиті каналізаційні труби.
Але незважаючи на це, на пляжі в Аркадії багато відпочиваючих, вони загоряють і купаються в морі ка ні в чому не бувало.
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