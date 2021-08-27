В Одеській мерії хочуть, щоб передмістя платили за навчання школярів

Про це пише « Думська ».

Зокрема, Одеська міськрада веде переговори з сусідніми об'єднаними громадами про компенсацію місцевими бюджетами витрат на навчання в міських школах дітей, які фактично живуть в передмістях.

У мерії поскаржилися, що через великий наплив учнів з передмістя, міським школам доводиться працювати у дві зміни, а це додаткове навантаження.

"У школах Одеси навчається понад п'ять тисяч дітей з передмість. З кожним роком ця цифра зростає, оскільки інтенсивно розвиваються Висотні мікрорайони за міською межею. У зв'язку з цим зараз в Одесі близько сорока шкіл змушені працювати у дві зміни", - повідомляє Думська.

У той же час видання зазначає, що на сьогоднішній день витрати сьогодні становлять приблизно 15-20 тисяч гривень на рік (з урахуванням капітальних витрат). Мабуть, таку ж суму на кожного з п'яти тисяч школярів з передмість муніципалітет розраховує отримувати від ОТГ.

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