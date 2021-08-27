Літак президента України Володимира Зеленського вимушено приземлився в Одесі

Як повідомляє "Думська" , борт із Зеленським прямував до Молдови, проте йому завадили погодні умови.

Через сильний туман літак не зміг приземлиться в столиці іноземної держави і було прийнято рішення піти в Одесу.

Пізніше видання повідомило, що літак з президентом все-таки вилетів з Одеського аеропорту в Кишинів після дозаправки.

Додамо, що 27 серпня в Молдові відзначають День незалежності від СРСР. Володимир Зеленський прибув до Кишинева, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Раніше ми писали, в Одеському аеропорту пасажир влаштував бунт в літаку, його зняли з рейсу. Подружня пара збиралася летіти на відпочинок, проте чоловік відмовився надягати захисну маску. Він поводився неадекватно, лаявся і ображав пасажирів і персонал аеропорту.

Нагадаємо, що чоловік влаштував бунт в літаку "Одеса-Анталія", відео скандалу: "я вам створю такі незручності"

Ще Politeka писала, що пасажири влаштували побоїще в аеропорту, відео

Також Politeka повідомляла, що багаж загорівся в аеропорту Одеси: кадри НП