Літак президента України Володимира Зеленського вимушено приземлився в Одесі
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Через сильний туман літак не зміг приземлиться в столиці іноземної держави і було прийнято рішення піти в Одесу.
Пізніше видання повідомило, що літак з президентом все-таки вилетів з Одеського аеропорту в Кишинів після дозаправки.
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Додамо, що 27 серпня в Молдові відзначають День незалежності від СРСР. Володимир Зеленський прибув до Кишинева, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності.
Раніше ми писали, в Одеському аеропорту пасажир влаштував бунт в літаку, його зняли з рейсу.
Подружня пара збиралася летіти на відпочинок, проте чоловік відмовився надягати захисну маску. Він поводився неадекватно, лаявся і ображав пасажирів і персонал аеропорту.
Нагадаємо, що чоловік влаштував бунт в літаку "Одеса-Анталія", відео скандалу: "я вам створю такі незручності"
Ще Politeka писала, що пасажири влаштували побоїще в аеропорту, відео
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