Навіть посуд не помиєш

Після зливи з кранів одеситів потекла дуже брудна вода

Жителям, які проживають в мікрорайоні Лузанівка, подали в квартири замість водопровідної води коричневу масу з неприємним запахом і осадом.

Одеситам вдалося зняти на відео жахливий стан води. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо", у п'ятницю, 27 серпня, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«У жителів Лузанівки з кранів потекла цілюща водичка",-з іронією відзначають автори телеграм-каналу, проте багатьом одеситам не до жартів.

Адже таку воду не те, що небезпечно пити, в ній навіть руки не помиєш.

Абсолютно не зрозуміло, через що знизилася якість водопровідної води. Можливою причиною стала недавня злива, яка пройшла в Одесі і може бути в крани потрапили стічні води?

Варто сказати, що пару днів тому фахівці перевіряли якість водопровідної води і згідно моніторингу вона відповідала гігієнічним нормам. Але як бачимо, тепер це не так.

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