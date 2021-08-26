Через сильний дощ Одеса вже попливла

Як і обіцяли синоптики, в четвер, 26 серпня на Одесу обрушилася чергова злива і затопила ряд вулиць.

Зняті очевидцями кадри опублікували місцеві Телеграм-канали, передає Politeka.net

Насамперед затопило Промтоварний ринок "Сьомий кілометр".

Також під воду пішли ряд вулиць.

На оприлюднених кадрах видно, що автомобілі в місті плавають по воді, люди насилу можуть переходити дорогу. У деяких місцях води по пояс. Через рясні опади вулиці міста перетворилися на річки та озера.

Також дощем затопило супермаркет.

Покупці показали, як вода хльостає зі стелі на підлогу.

Всередині мазгазіна вже досить багато води.

Раніше у зв'язку з негодую, що насувається синоптики оголошували штормове попередження. Рівень погодної небезпеки - жовтий.

Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води

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