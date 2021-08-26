Наприкінці літа в Одеській області збільшилися темпи зараження коронавірусом
Область знову потрапила в трійку антилідерів. Тривожні дані оприлюднили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, за добу в Одесі та області коронавірусну інфекцію виявили у 119-ти осіб.
З початку епідемії в регіоні зафіксували 143 951 випадок захворювання Covid-19.
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Летальних випадків - 3 061.
Здолати болячку зуміли 145 938 осіб, з яких 72 – за добу.
Відзначимо, що на даний момент Одеська область займає третє місце в Україні за кількістю нових випадків covid-19.
Більше хворих тільки в Києві і в Донецькій області.
Раніше ми писали, що студентів Одеського державного екологічного університету поголовно змушують вакцинуватися від коронавірусу.
В іншому випадку вони не зможуть заселиться в гуртожитки. Ректор вузу вже підписав відповідний наказ.
Нагадаємо, що чиновники придумали покарання для невакцинованих на Одещині: не пускають без щеплення
Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."
Також Politeka писала, що масове зараження COVID-19 сталося в одеському таборі, дані поліції: "всі діти мали довідки"