Наприкінці літа в Одеській області збільшилися темпи зараження коронавірусом

Область знову потрапила в трійку антилідерів. Тривожні дані оприлюднили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за добу в Одесі та області коронавірусну інфекцію виявили у 119-ти осіб.

З початку епідемії в регіоні зафіксували 143 951 випадок захворювання Covid-19.

Летальних випадків - 3 061.

Здолати болячку зуміли 145 938 осіб, з яких 72 – за добу.

Відзначимо, що на даний момент Одеська область займає третє місце в Україні за кількістю нових випадків covid-19.

Більше хворих тільки в Києві і в Донецькій області.

Раніше ми писали, що студентів Одеського державного екологічного університету поголовно змушують вакцинуватися від коронавірусу.

В іншому випадку вони не зможуть заселиться в гуртожитки. Ректор вузу вже підписав відповідний наказ.

Нагадаємо, що чиновники придумали покарання для невакцинованих на Одещині: не пускають без щеплення

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

Також Politeka писала, що масове зараження COVID-19 сталося в одеському таборі, дані поліції: "всі діти мали довідки"