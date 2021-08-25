Торт хоч смачний був?

Одесити влаштували тисняву за безкоштовним тортом на День незалежності України

Відповідне відео розмістив телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, 24 серпня в парку Шевченка безкоштовно пригощали тортом всіх бажаючих і ставили рекорд України (наймасовіша дегустація кондитерських виробів).

Як розповідають очевидці, дістатися за солодким частуванням було непросто.

"Вийшло, втім, як завжди-товкучка неймовірна",-наголошується в публікації телеграм-каналу.

Користувачі Мережі з гнівом і відразою коментують побачене.

"Як з голодного краю, торта ніколи не бачили",

"Дикун",

"Це ганебно реально за 200 грам торта тягнути руки в натовпі",

" Ідея була хороша-поставити черговий рекорд. Але, як зазвичай це буває, підвів менталітет",

"Невже організатори заходу не можуть організувати цивілізовану чергу за своїм шматочком торта? Ну реально це не перший такий захід і скрізь одне і теж",

"Позорище. Як з голодного краю",

"Мені цікаво, він хоч смачний був?",

"Дикі люди", - висказалися в мережі.

Нагадаємо, що голодний натовп одєссітов влаштувала тисняву за продуктами в розпал карантину: кадри свавілля

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