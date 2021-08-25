Одесити влаштували тисняву за безкоштовним тортом на День незалежності України
Відповідне відео розмістив телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Як стало відомо, 24 серпня в парку Шевченка безкоштовно пригощали тортом всіх бажаючих і ставили рекорд України (наймасовіша дегустація кондитерських виробів).
Як розповідають очевидці, дістатися за солодким частуванням було непросто.
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"Вийшло, втім, як завжди-товкучка неймовірна",-наголошується в публікації телеграм-каналу.
Користувачі Мережі з гнівом і відразою коментують побачене.
"Як з голодного краю, торта ніколи не бачили",
"Дикун",
"Це ганебно реально за 200 грам торта тягнути руки в натовпі",
" Ідея була хороша-поставити черговий рекорд. Але, як зазвичай це буває, підвів менталітет",
"Невже організатори заходу не можуть організувати цивілізовану чергу за своїм шматочком торта? Ну реально це не перший такий захід і скрізь одне і теж",
"Позорище. Як з голодного краю",
"Мені цікаво, він хоч смачний був?",
"Дикі люди", - висказалися в мережі.
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