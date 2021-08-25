Торт хоть вкусный был?

Одесситы устроили давку за бесплатным тортом на День независимости Украины

Соответствующее видео разместил телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, 24 августа в парке Шевченко бесплатно угощали тортом всех желающих и ставили рекорд Украины (самая массовая дегустация кондитерских изделий).

Как рассказывают очевидцы, добраться за сладким угощением было непросто.

«Получилось, впрочем, как всегда – толкучка неимоверная», - отмечается в публикации телеграм-канала.

Пользователи сети с гневом и отвращением комментируют увиденное.

"Как с голодного края, торта никогда не видели",

"Дикари",

"Это позорно реально за 200 грамм торта тянуть руки в толпе",

" Идея была хорошая — поставить очередной рекорд. Но, как обычно это бывает, подвел менталитет",

"Неужели организаторы мероприятия не могут организовать цивилизованную очередь за своим кусочком торта? Ну реально это не первое такое мероприятие и везде одно и тоже",

"Позорище. Как с голодного края",

"Мне интересно,он хоть вкусный был?",

"Дикие люди", - выссказались в сети.

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