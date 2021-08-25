Одесситы устроили давку за бесплатным тортом на День независимости Украины
Соответствующее видео разместил телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Как стало известно, 24 августа в парке Шевченко бесплатно угощали тортом всех желающих и ставили рекорд Украины (самая массовая дегустация кондитерских изделий).
Как рассказывают очевидцы, добраться за сладким угощением было непросто.
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«Получилось, впрочем, как всегда – толкучка неимоверная», - отмечается в публикации телеграм-канала.
Пользователи сети с гневом и отвращением комментируют увиденное.
"Как с голодного края, торта никогда не видели",
"Дикари",
"Это позорно реально за 200 грамм торта тянуть руки в толпе",
" Идея была хорошая — поставить очередной рекорд. Но, как обычно это бывает, подвел менталитет",
"Неужели организаторы мероприятия не могут организовать цивилизованную очередь за своим кусочком торта? Ну реально это не первое такое мероприятие и везде одно и тоже",
"Позорище. Как с голодного края",
"Мне интересно,он хоть вкусный был?",
"Дикие люди", - выссказались в сети.
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