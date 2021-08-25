Студентів Одеського вузу змушують поголовно вакцинуватися від коронавірусу
В іншому випадку вони не зможуть заселиться в гуртожитки, а також навчається, пишуть місцеві
Йдеться про Одеський державний екологічний університет.
Його ректор Сергій Степаненко підписав наказ, згідно з яким поселяти в гуртожитки будуть тільки за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19, довідки про одужання від коронавірусної хвороби або документа, який "підтверджує отримання хоча б одного курсу вакцинації".
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При цьому студентів з негативним ПЛР поселять тимчасово, до тих пір, поки вони не зроблять щеплення. Також ректор наказав вакцинувати всіх першокурсників поголовно і 80% інших осіб, які проживають в гуртожитках.
Одеські юристи вже заявили про незаконність даного наказу і готуються представляти інтереси клієнтів, незгодних з такими вимогами.
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