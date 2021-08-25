В Одесі батьки втратили дитину в натовпі
Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу в Одеській області.
24 серпня до правоохоронців звернулися стривожені батьки і розповіли, що випустили свого 6-річного сина з виду, коли виходили з Грецького парку.
На пошуки хлопчика направили наряди поліції і Нацгвардії, які забезпечували там публічний порядок. Протягом декількох хвилин правоохоронці розшукали дитину в натовпі біля пам'ятника Дюку.
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Поліцейські закликають дорослих стежити за дітьми на масових заходах, а зовсім маленьких - міцно тримати за руку, адже в місцях великого скупчення людей можна легко загубитися. У разі ж необхідності не зволікайте, а відразу звертайтеся за допомогою в поліцію.
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