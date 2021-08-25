В Одессе родители потеряли ребенка в толпе
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу в Одесской области.
24 августа к правоохранителям обратились встревоженные родители и рассказали, что выпустили своего 6-летнего сына из вида, когда выходили из Греческого парка.
На поиски мальчика направили наряды полиции и Нацгвардии, которые обеспечивали там публичный порядок. В течение нескольких минут правоохранители разыскали ребенка в толпе возле памятника Дюку.
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Полицейские призывают взрослых следить за детьми на массовых мероприятиях, а совсем маленьких - крепко держать за руку, ведь в местах большого скопления людей можно легко потеряться. В случае же необходимости не медлите, а сразу обращайтесь за помощью в полицию.
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