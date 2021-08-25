В Одесі блакитна ялина завалилася на новенький позашляховик Range Rover, цей випадок назвали миттєвою кармою
Подія трапилася пізно ввечері на проспекті Шевченка перед будівлею ОДА.
Як пише видання «
Як вдалося довідатися журналістам, позашляховик купили в Києві всього три дні тому. Його господиня навіть не встигла застрахувати машину. Після покупки вона приїхала в Одесу на свята.
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У місці, де стався інцидент, часто збираються дріфтери і вуличні гонщики.
І хоч Range Rover - не Спортивна машина. Але, як виявилося, майданчик перед ОДА знаменитий серед любителів потужних і стильних автомобілів далеко за межами Одеси.
Господиня позашляховика приїхала в Одесу на саме на такі "збори".
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