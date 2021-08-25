Машину купили всього три дні тому

В Одесі блакитна ялина завалилася на новенький позашляховик Range Rover, цей випадок назвали миттєвою кармою

Подія трапилася пізно ввечері на проспекті Шевченка перед будівлею ОДА.

Як пише видання « Думська », цей випадок назвали миттєвою кармою, оскільки автомобіль був припаркований з порушеннями прямо під знаком «Рух заборонено».

Як вдалося довідатися журналістам, позашляховик купили в Києві всього три дні тому. Його господиня навіть не встигла застрахувати машину. Після покупки вона приїхала в Одесу на свята.

У місці, де стався інцидент, часто збираються дріфтери і вуличні гонщики.

І хоч Range Rover - не Спортивна машина. Але, як виявилося, майданчик перед ОДА знаменитий серед любителів потужних і стильних автомобілів далеко за межами Одеси.

Господиня позашляховика приїхала в Одесу на саме на такі "збори".

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