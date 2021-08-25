В Одесі блакитна ялина завалилася на новенький позашляховик Range Rover, цей випадок назвали миттєвою кармою

Подія трапилася пізно ввечері на проспекті Шевченка перед будівлею ОДА.

Як пише видання «Думська», цей випадок назвали миттєвою кармою, оскільки автомобіль був припаркований з порушеннями прямо під знаком «Рух заборонено».

Як вдалося довідатися журналістам, позашляховик купили в Києві всього три дні тому. Його господиня навіть не встигла застрахувати машину. Після покупки вона приїхала в Одесу на свята.

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У місці, де стався інцидент, часто збираються дріфтери і вуличні гонщики.

І хоч Range Rover - не Спортивна машина. Але, як виявилося, майданчик перед ОДА знаменитий серед любителів потужних і стильних автомобілів далеко за межами Одеси.

Господиня позашляховика приїхала в Одесу на саме на такі "збори".

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