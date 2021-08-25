Машину купили всего три дня назад

В Одессе голубая ель завалилась на новенький внедорожник Range Rover, этот случай назвали мгновенной кармой

Происшествие случилось поздним вечером на проспекте Шевченко перед зданием ОГА.

Как пишет издание « Думская », этот случай назвали мгновенной кармой, поскольку автомобиль был припаркован с нарушениями прямо под знаком «Движение запрещено».

Как удалось разузнать журналистам, внедорожник купили в Киеве всего три дня назад. Его хозяйка даже не успела застраховать машину. После покупки она приехала в Одессу на праздники.

В месте, где случился инцидент, часто собираются дрифтеры и уличные гонщики.

И хоть Range Rover — не спортивная машина. Но, как оказалось, площадка перед ОГА знаменита среди любителей мощных и стильных автомобилей далеко за пределами Одессы.

Хозяйка внедорожника приехала в Одессу на именно на такие «собрания».

Напомним, что возле ОГА варварски уничтожают легендарные ели, на место вызвали полицию: видео беспредела

Также Politeka сообщала, одессит устроил незаконную вырубку ради пристойки, фото