В Одессе голубая ель завалилась на новенький внедорожник Range Rover, этот случай назвали мгновенной кармой
Происшествие случилось поздним вечером на проспекте Шевченко перед зданием ОГА.
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Как удалось разузнать журналистам, внедорожник купили в Киеве всего три дня назад. Его хозяйка даже не успела застраховать машину. После покупки она приехала в Одессу на праздники.
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В месте, где случился инцидент, часто собираются дрифтеры и уличные гонщики.
И хоть Range Rover — не спортивная машина. Но, как оказалось, площадка перед ОГА знаменита среди любителей мощных и стильных автомобилей далеко за пределами Одессы.
Хозяйка внедорожника приехала в Одессу на именно на такие «собрания».
Напомним, что возле ОГА варварски уничтожают легендарные ели, на место вызвали полицию: видео беспредела
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