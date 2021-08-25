В Одессе голубая ель завалилась на новенький внедорожник Range Rover, этот случай назвали мгновенной кармой

Происшествие случилось поздним вечером на проспекте Шевченко перед зданием ОГА.

Как пишет издание «Думская», этот случай назвали мгновенной кармой, поскольку автомобиль был припаркован с нарушениями прямо под знаком «Движение запрещено».

Как удалось разузнать журналистам, внедорожник купили в Киеве всего три дня назад. Его хозяйка даже не успела застраховать машину. После покупки она приехала в Одессу на праздники.

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В месте, где случился инцидент, часто собираются дрифтеры и уличные гонщики.

И хоть Range Rover — не спортивная машина. Но, как оказалось, площадка перед ОГА знаменита среди любителей мощных и стильных автомобилей далеко за пределами Одессы.

Хозяйка внедорожника приехала в Одессу на именно на такие «собрания».

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