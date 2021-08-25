На пляжі в Одесі американець викликав справжній фурор грою на волинці
У День Незалежності, 24 серпня, на набережній Малого фонтану в Одесі американець виконав Гімн України на волинці і зірвав бурхливі оплески вдячних глядачів.
Одна з очевидець зняла виступ на камеру і поділилася відео з виданням
Як можна почути на кадрах, після виконання Гімну України глядачі почали вигукувати "Слава Україні!" і "Героям Слава".
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Відзначається, що музикант дає такі концерти щодня.
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