На пляжі в Одесі американець викликав справжній фурор грою на волинці

У День Незалежності, 24 серпня, на набережній Малого фонтану в Одесі американець виконав Гімн України на волинці і зірвав бурхливі оплески вдячних глядачів.

Одна з очевидець зняла виступ на камеру і поділилася відео з виданням odessa online . (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як можна почути на кадрах, після виконання Гімну України глядачі почали вигукувати "Слава Україні!" і "Героям Слава".

Відзначається, що музикант дає такі концерти щодня.

Раніше ми писали, що інший іноземець прийшов у футболці з прапором РФ на підняття українського прапора в Одесі.

Організатори попросили його вийти за розмітку, яка була нанесена навколо військового оркестру, він почав обурюватися.

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