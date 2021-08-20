Холодна вода і водорості розігнали пляжників в Одесі
Кадри спорожнілих пляжів в курортній Одесі вдалося зняти журналістам
Станом на ранок 20 серпня відпочиваючих на місцевих пляжах дуже мало.
Серйозно псують відпочинок на морі величезні гори синьо-зелених водоростей, які не тільки неприємні на вигляд і дотик, а ще й не аби як смердять.
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На кадрах видно, як в морі практично ніхто не купається, так як воно холодне і противні водорості заважають нормально зайти в воду. Люди в основному загоряють на березі.
Також в Чорному морі біля берегів Одеси помічені військові кораблі. Це пов'язано з підготовкою до святкування Дня Незалежності. Відомо, що заплановано урочисте проходження бойових кораблів, проліт авіації, показ повітряного, морського і статистичного озброєння і військової техніки.
Нагадаємо, що вода на курортах Одеської області небезпечна для життя: куди краще не сунутися туристам
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Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в море і потонула.