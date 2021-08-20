Холодна вода і водорості розігнали пляжників в Одесі

Кадри спорожнілих пляжів в курортній Одесі вдалося зняти журналістам Оглядач.

Станом на ранок 20 серпня відпочиваючих на місцевих пляжах дуже мало.

Серйозно псують відпочинок на морі величезні гори синьо-зелених водоростей, які не тільки неприємні на вигляд і дотик, а ще й не аби як смердять.

На кадрах видно, як в морі практично ніхто не купається, так як воно холодне і противні водорості заважають нормально зайти в воду. Люди в основному загоряють на березі.

Також в Чорному морі біля берегів Одеси помічені військові кораблі. Це пов'язано з підготовкою до святкування Дня Незалежності. Відомо, що заплановано урочисте проходження бойових кораблів, проліт авіації, показ повітряного, морського і статистичного озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, що вода на курортах Одеської області небезпечна для життя: куди краще не сунутися туристам

Як повідомляла Politeka, відпочиваючим заборонили купатися в Одесі, названа причина: які пляжі загрожують здоров'ю

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в море і потонула.