Каже купив зброю на Привозі

У курортній зоні Одеси розгулював чоловік, озброєний ножем

Його помітили вночі на пляжі в Лузанівці нацгвардійці під час патрулювання прибережної території.

Співробітник Нацгвардії затримали чоловіка з небезпечних предметів в руках і викликали слідчо-оперативну групу.

Господар ножа розповів правоохоронцям, що купив холодну зброю на ринку Привоз.

Чоловіка доставили до відділку, де йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України: "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Зазначимо, що Нацгвардію відправили патрулювати курортні зони і місця масового відпочинку Одеси.

Крім звичайних маршрутів патрулювання в житлових районах міста, гвардійці почали контролювати порядок в прибережних зонах Золотого берега, Аркадії, Ланжерона і Лузанівки.

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