У курортній зоні Одеси розгулював чоловік, озброєний ножем
Його помітили вночі на пляжі в Лузанівці нацгвардійці під час патрулювання прибережної території.
Співробітник Нацгвардії затримали чоловіка з небезпечних предметів в руках і викликали слідчо-оперативну групу.
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Чоловіка доставили до відділку, де йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України: "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Зазначимо, що Нацгвардію відправили патрулювати курортні зони і місця масового відпочинку Одеси.
Крім звичайних маршрутів патрулювання в житлових районах міста, гвардійці почали контролювати порядок в прибережних зонах Золотого берега, Аркадії, Ланжерона і Лузанівки.
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