Вимагав з військових 50% від надбавки

В Одесі викрили військового, який довгий час збирав "данину" зі своїх підлеглих

Подробиці затримання розповіли в прес-службі СБУ в Одеській області, передає Politeka.net.

Протягом року офіцер зі своїми спільниками "торгував" надбавками для військовослужбовців, яких відправили на службу в зону ООС.

За можливість отримати максимальну надбавку потрібно було заплатити половину з отриманої суми.

За даними спецслужб, у підпорядкуванні у фігуранта перебувало майже 500 осіб, 95% з них постійно їздять на ротацію в зону ООС.

Таким чином військовий чиновник мав щомісячний "дохід" не менше 70 тисяч гривень.

Зловмисник залучив до схеми чотирьох спільників, які збирали гроші безпосередньо після отримання військовослужбовцями матеріального забезпечення.

Одного з офіцерів-посередників правоохоронці затримали при отриманні чергової «данини» від військовослужбовця.

Наразі йому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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