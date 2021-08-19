В Одесі викрили військового, який довгий час збирав "данину" зі своїх підлеглих
Подробиці затримання розповіли в прес-службі СБУ в Одеській області, передає Politeka.net.
Протягом року офіцер зі своїми спільниками "торгував" надбавками для військовослужбовців, яких відправили на службу в зону ООС.
За можливість отримати максимальну надбавку потрібно було заплатити половину з отриманої суми.
72-річна Пугачова показала себе без макіяжу крупним планом і поскаржилася: "Ось і зморшки..."
Не стало відомого музиканта, його хіти не втрачають популярності: "Був представником цілого покоління"
На тілі загиблого мера Кривого Рогу Павлова помітили дивні сліди: "Не могло бути такого від падіння"
Небезпечний астероїд летить до Землі: вчені NASA оцінили ризики для планети, "більше, ніж 99% інших"
Загибель мера Кривого Рогу, розкрито зміст знайдених у будинку записок: нові подробиці та фото
За даними спецслужб, у підпорядкуванні у фігуранта перебувало майже 500 осіб, 95% з них постійно їздять на ротацію в зону ООС.
Таким чином військовий чиновник мав щомісячний "дохід" не менше 70 тисяч гривень.
Зловмисник залучив до схеми чотирьох спільників, які збирали гроші безпосередньо після отримання військовослужбовцями матеріального забезпечення.
Одного з офіцерів-посередників правоохоронці затримали при отриманні чергової «данини» від військовослужбовця.
Наразі йому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що поліцейський вирішив "відмазати" п'яного водія в суді: деталі свавілля на Одещині
Також Politeka повідомляла, поліцейських затримали в Одесі, фото: "вимагали 2 тисячі доларів за..."