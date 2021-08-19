В Одессе разоблачили военного, который долгое время собирал «дань» со своих подчиненных
Подробности задержания рассказали в пресс-службе СБУ в Одесской области, передает Politeka.net.
В течении года офицер со своими сообщниками «торговал» надбавками для военнослужащих, которых отправили на службу в зону ООС.
За возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить половину из полученной суммы.
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По данным спецслужб, в подчинении у фигуранта находилось почти 500 человек, 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС.
Таким образом военный чиновник имел ежемесячный «доход» не менее 70 тысяч гривен.
Злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали деньги непосредственно после получения военнослужащими материального обеспечения.
Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали при получении очередной «дани» от военнослужащего.
Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
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