Житель Одеської області не може вибратися із захопленого талібами Афганістану

Його дружина забила тривогу і попросила допомоги української влади. Про це розповів заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкарівський на своїй сторінці в Фейсбук .

За словами політика, що до нього звернулася мешканка Болграда, Ібрагімова Валерія Георгіївна, чоловік якої, Лазарєв Іван Степанович, знаходиться там без можливості дістатися самостійно в аеропорт Кабула і покинути надзвичайно небезпечну зону.

Шкровський звернув увагу, що таких сімей тисячі.



У той же час в українському МЗС обіцяють допомогти всім нашим громадянам, які бажають покинути Афганістан.

У відомстві повідомили, що український літак, який знаходився в Афганістані, забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Зараз вони в безпеці.

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