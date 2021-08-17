Житель Одеської області не може вибратися із захопленого талібами Афганістану
Його дружина забила тривогу і попросила допомоги української влади. Про це розповів заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкарівський на своїй сторінці в
За словами політика, що до нього звернулася мешканка Болграда, Ібрагімова Валерія Георгіївна, чоловік якої, Лазарєв Іван Степанович, знаходиться там без можливості дістатися самостійно в аеропорт Кабула і покинути надзвичайно небезпечну зону.
Шкровський звернув увагу, що таких сімей тисячі.
У той же час в українському МЗС обіцяють допомогти всім нашим громадянам, які бажають покинути Афганістан.
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У відомстві повідомили, що український літак, який знаходився в Афганістані, забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Зараз вони в безпеці.
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