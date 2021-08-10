В Одесі автомобіль влетів у зупинку, розбивши її
Моторошна ДТП сталася вдень, 10 серпня, на 4-й станції Великого Фонтану. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net
За попередніми даними, зіткнулися легковики "Ауді" і "БМВ", в результаті чого одну з іномарок винесло на зупинку.
На кадрах видно, що скляна зупинка громадського транспорту вщент розбита.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Осадча оригінально показала свою третю дитину, зворушивши українців: "Хвилюючий момент для всіх"
Під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію: "у водія відірвало..."
Раптово зупинилося серце відомого українця, названа причина: "Однієї чудової людини стало менше"
Знаменита актриса пішла з життя за 13 днів до свого ювілею: колеги повідомили про втрату
За даними очевидців, люди на зупинці вчасно встигли відбігти, але не всі. Одну жінку відвезла швидка допомога.
На місці також стовпилися роззяви, які шоковані подією.
У поліції поки не прокоментували подію. На місці працюють медики. Подробиці з'ясовуються.
Нагадаємо, що спливли нові деталі" кавунової "ДТП під Одесою: " хотіла підзаробити на навчання"
Ще Politeka писала, що в Одесі маму з дитиною забрала швидка після ДТП, кадри: "не переконалася в безпеці"
Також Politeka повідомляла, що в Одесі легковик провалився в розритий колектор: кадри порятунку з пастки