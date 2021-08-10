В Одесі автомобіль влетів у зупинку, розбивши її

Моторошна ДТП сталася вдень, 10 серпня, на 4-й станції Великого Фонтану. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net

За попередніми даними, зіткнулися легковики "Ауді" і "БМВ", в результаті чого одну з іномарок винесло на зупинку.

На кадрах видно, що скляна зупинка громадського транспорту вщент розбита.

За даними очевидців, люди на зупинці вчасно встигли відбігти, але не всі. Одну жінку відвезла швидка допомога.

На місці також стовпилися роззяви, які шоковані подією.

У поліції поки не прокоментували подію. На місці працюють медики. Подробиці з'ясовуються.

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