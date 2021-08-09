З Києва до Одеси вирушив перший рейс

Не встигли запустити новий потяг Київ-Одеса, як Укрзалізниця вже потрапила в новий скандал

Кадри, зроблені на центральному залізничному вокзалі столиці розмістив блогер Олег Васильєв у себе в Фейсбук, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Вночі з Києва до Одеси відправився перший рейс елітного поїзда. І все б нічого, але працівники Укрзалізниці подали його до високого перону Київського вокзалу, який не підходить для нових вагонів.

Пасажирам з багажем в руках буквально довелося робити шпагат, щоб переступити дірку між поїздом і пероном.

Користувачі в соцмережах почали коментувати побачене.

"Ну як завжди",

«Цікаво, коли в Києві зроблять перон європейського типу? І коли зроблять у нас вагон Ріц з виїжджаючим підлогою для високого перону?»,

"Все заради комфорту і безпеки пасажирів »,

"Ну робити платформу під єврогабарит заради одного поїзда це занадто", - пишуть в мережі.

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