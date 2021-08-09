Стали відомі нові подробиці» кавунової " ДТП на одеській трасі

Постраждалою в аварії продавщицею виявилася 16-річна Надія Балан. Вона торгувала в крамниці кавунами і динями біля дороги.

Як повідомляє Оглядач , сама дівчина з багатодітної сім'ї, аварія трапилася в її перший робочий день.

За даними видання, зараз медики рятують життя дівчини, але стан Надії дуже важкий.

“У неї роздроблений таз, порвана нирка і селезінка, зламані ноги і ребра, пробита легеня. Медики кажуть, що вся надія на молодий витривалий організм". Потрібні великі суми грошей на лікування. Винуватиця ДТП нібито пообіцяла допомагати, але Суми астрономічні", - розповіла мама постраждалої дівчинки.

Вона зазначила, що її дочка хотіла підзаробити за літо собі на навчання в коледжі.

У соцмережах закликають здати кров для дівчинки 2 Група, позитивний резус.

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Як повідомили в поліції, автоледі здійснювала обгін транспортних засобів, що рухалися попереду неї, і не впоралася з керуванням. Після цього автомобіль Kia Magentis врізався в пересувну лавку з кавунами і динями, яка була розташована біля дороги.

Повні обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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