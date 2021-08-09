Стали відомі нові подробиці» кавунової " ДТП на одеській трасі
Постраждалою в аварії продавщицею виявилася 16-річна Надія Балан. Вона торгувала в крамниці кавунами і динями біля дороги.
Як повідомляє
За даними видання, зараз медики рятують життя дівчини, але стан Надії дуже важкий.
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“У неї роздроблений таз, порвана нирка і селезінка, зламані ноги і ребра, пробита легеня. Медики кажуть, що вся надія на молодий витривалий організм". Потрібні великі суми грошей на лікування. Винуватиця ДТП нібито пообіцяла допомагати, але Суми астрономічні", - розповіла мама постраждалої дівчинки.
Вона зазначила, що її дочка хотіла підзаробити за літо собі на навчання в коледжі.
У соцмережах закликають здати кров для дівчинки 2 Група, позитивний резус.
Нагадаємо, що серйозна аварія сталася 5 серпня на трасі Одеса — Чорноморськ, біля села Грибівка
Як повідомили в поліції, автоледі здійснювала обгін транспортних засобів, що рухалися попереду неї, і не впоралася з керуванням. Після цього автомобіль Kia Magentis врізався в пересувну лавку з кавунами і динями, яка була розташована біля дороги.
Повні обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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