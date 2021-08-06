Дівчинці всього 15 років

В Одеській області заявили про зникнення неповнолітньої дівчини

На сайті Нацполіції регіону з'явилася інформація про розшук 15-річної мешканки Білгород-Дністровського району Сттепаненко, яка 5 серпня пішла з дому і досі не повернулася.

Поліція вказала прикмети розшукуваної дівчинки.

"На вигляд 14-15 років, зріст 155-160 см, середньої статури, очі карі, волосся темне. Була одягнена в чорні шорти, помаранчеву футболку і коричневі кросівки", - йдеться в повідомленні.

Поліція просить небайдужих людей повідомити інформацію про дівчину.

«Поважаний громадянин! Якщо Ви володіти будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просити ви передавати в Білгород-Дністровський РВП по телефону (04849) лютого 8361 або по спецлінії "102", - звернулися вони.

Раніше продесська поліція заявляла про зникнення дівчинки з лікарні.

Так, правоохоронці оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні і більше не поверталася. Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.

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