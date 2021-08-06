В Одеській області заявили про зникнення неповнолітньої дівчини
На сайті Нацполіції регіону
Поліція вказала прикмети розшукуваної дівчинки.
"На вигляд 14-15 років, зріст 155-160 см, середньої статури, очі карі, волосся темне. Була одягнена в чорні шорти, помаранчеву футболку і коричневі кросівки", - йдеться в повідомленні.
Поліція просить небайдужих людей повідомити інформацію про дівчину.
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«Поважаний громадянин! Якщо Ви володіти будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просити ви передавати в Білгород-Дністровський РВП по телефону (04849) лютого 8361 або по спецлінії "102", - звернулися вони.
Раніше продесська поліція заявляла про зникнення дівчинки з лікарні.
Так, правоохоронці оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні і більше не поверталася. Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.
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