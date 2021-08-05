У курортному Затоці стався трагічний інцидент на залізниці
Молодий чоловік ліг під колеса проїжджаючої електрички і загинув страшною смертю. НП сталася на станції Бугаз в Одеській області, повідомляє прес-служба регіонального
У поліції кажуть, що загиблому було всього 28 років.
Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення з людиною не вдалося.
Правоохоронці з'ясовують всі деталі трагедії.
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Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».
Зазначимо, що кількість смертей на залізниці в Одеській області продовжує зростати.
Раніше ми писали, за одну добу сталося два смертельні випадки на рейках.
73-річний пенсіонер на залізничні колії перед рухомим складом. Машиніст різко загальмував, але це не допомогло, він помер на місці. Того ж дня невідома жінка потрапила під колесами пасажирського поїзда і загинула на місці.
Нагадаємо, що поїзд зніс жінку під Одесою, кадри НП: "люди йдуть пішки"
Ще Politeka писала, що трагедія на залізниці, очевидці розповіли, як загинув підліток: "йшов взяти коту корм і..."
Також Politeka повідомляла, що пасажирський потяг наїхав на легковик по дорозі в Одесу, фото: авто виїхало на рейки