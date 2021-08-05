На одеській трасі сталася неприємна подія з вантажним автомобілем
Водій фури, який був завантажений тоннами замороженого курячого м'яса, не впорався з керуванням, в результаті чого його транспорт злетів з дороги і перекинувся.
Аварія сталася 4 серпня на трасі Одеса – Київ, біля селища Єгорівка.
Як повідомляє видання
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На місці працювала спецтехніка, яка перевернула і прибрала вантажівку в узбіччя дороги.
Не так давно ми писали, вантажівка перекинулася на трасі Київ-Одеса біля села Луполове Благовіщенської громади.
Після ДТП у транспортного засобу тріснув бак і паливо стало витікати на трасу.
На місце були викликані рятувальники, які змили паливо з автодороги.
На щастя, в ДТП обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео
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