На одесской трассе произошло неприятное событие с грузовым автомобилем
Водитель фуры, который был загружен тоннами замороженного куриного мяса, не справился с управлением, в результате чего его транспорт слетел с дороги и перевернулся.
Авария произошла 4 августа на трассе Одесса – Киев, около поселка Егоровка.
Как сообщает издание
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На месте работала спецтехника, которая перевернула и убрала грузовик в обочины дороги.
Не так давно мы писали, грузовик перевернулся на трассе Киев-Одесса возле села Луполово Благовещенской громады.
После ДТП у транспортного средства треснул бак и топливо стало вытекать на трассу.
На место были вызваны спасатели, которые смыли топливо с автодороги.
К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.
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