На одесской трассе произошло неприятное событие с грузовым автомобилем

Водитель фуры, который был загружен тоннами замороженного куриного мяса, не справился с управлением, в результате чего его транспорт слетел с дороги и перевернулся.

Авария произошла 4 августа на трассе Одесса – Киев, около поселка Егоровка.

Как сообщает издание Новини.LIVE, водитель отделался царапинами и испугом, а вот грузокику повезло меньше, он значительно поврежден.

На месте работала спецтехника, которая перевернула и убрала грузовик в обочины дороги.

Не так давно мы писали, грузовик перевернулся на трассе Киев-Одесса возле села Луполово Благовещенской громады.

После ДТП у транспортного средства треснул бак и топливо стало вытекать на трассу.

На место были вызваны спасатели, которые смыли топливо с автодороги.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

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