Водій не впорався з керуванням і злетів з дороги, його автомобіль врізався в лоток з кавунами, виставлений на узбіччі
Серйозна аварія сталася 5 серпня на трасі Одеса-Чорноморськ, біля села Грибівка, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомляє телеграм-канали "Новини Одеси", автомобіль Kia Magentis врізався в пересувну лавку з кавунами і динями, яка була розташована біля дороги.
"Жінка-водій невдало пішла на обгін і, намагаючись уникнути зіткнення з іншою машиною, влетіла в прилавок з кавунами», - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.
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На щастя, обійшлося без жертв, проте очевидці кажуть, що травмований продавець — він госпіталізований у важкому стані.
На оприлюднених кадрах видно, що машина отримала великі пошкодження передньої частини кузова.
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