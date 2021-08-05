Водій не впорався з керуванням і злетів з дороги, його автомобіль врізався в лоток з кавунами, виставлений на узбіччі

Серйозна аварія сталася 5 серпня на трасі Одеса-Чорноморськ, біля села Грибівка, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомляє телеграм-канали "Новини Одеси", автомобіль Kia Magentis врізався в пересувну лавку з кавунами і динями, яка була розташована біля дороги.

"Жінка-водій невдало пішла на обгін і, намагаючись уникнути зіткнення з іншою машиною, влетіла в прилавок з кавунами», - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

На щастя, обійшлося без жертв, проте очевидці кажуть, що травмований продавець — він госпіталізований у важкому стані.

На оприлюднених кадрах видно, що машина отримала великі пошкодження передньої частини кузова.

Автомобиль снес лавку с арбузами под Одессой, травмировав продавца pic.twitter.com/3aOWb2bqPB — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) August 5, 2021

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