Автомобіль Нацгвардії на швидкості протаранив легковик на дорозі в Одесі

Аварія трапилася 4 серпня на перетині вулиць Балківської та Мельницької. Там під час маневру машина Національної гвардії влетіла в легковий автомобіль. Про це повідомили очевидці в телеграм-канал "Одеса INFO". (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зазначається, що ДТП сталася посеред перехрестя.

"Нацгвардія розвалила службовий дастер", - йдеться в публікації.

На оприлюднених кадрах видно, що машина Національної гвардії отримала суттєві пошкодження.

На місці ДТП працювали поліцейські.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, в Одеській області начальник залізничної станції на великій швидкості збив велосипедиста.

Трагічна ДТП сталася в ніч з неділі на понеділок в місті Арцизі.

42-річного чоловіка доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні з переломом основи черепа та шиї, однак потерпілий не вижив.

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