Автомобіль Нацгвардії на швидкості протаранив легковик на дорозі в Одесі
Аварія трапилася 4 серпня на перетині вулиць Балківської та Мельницької. Там під час маневру машина Національної гвардії влетіла в легковий автомобіль. Про це повідомили очевидці в телеграм-канал
Зазначається, що ДТП сталася посеред перехрестя.
"Нацгвардія розвалила службовий дастер", - йдеться в публікації.
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На оприлюднених кадрах видно, що машина Національної гвардії отримала суттєві пошкодження.
На місці ДТП працювали поліцейські.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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