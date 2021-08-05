Автомобиль Нацгвардии на скорости протаранил легковушку на дороге в Одессе

Авария случилась 4 августа на пересечении улиц Балковской и Мельницкой. Там во время маневра машина Национальной гвардии влетела в легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал "Одесса INFO". (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отмечается, что ДТП произошло посреди перекрестка.

«Нацгвардия развалила служебный дастер», - говорится в публикации.

На обнародованных кадрах видно, что машина Национальной гвардии получила существенные повреждения.

На месте ДТП работали полицейские.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, в Одесской области начальник железнодорожной станции на большой скорости сбил велосипедиста.

Трагическое ДТП случилось в ночь с воскресенья на понедельник в городе Арцизе.

42-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение местной больницы с переломом основания черепа и шеи, однако пострадавший не выжил.

Напомним, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"

Еще Politeka писала, что в Одессе маму с ребенком забрала скорая после ДТП, кадры: "Не убедилась в безопасности"

Также Politeka сообщала, что в Одессе легковушка провалилась в разрытый коллектор: кадры спасения из ловушки