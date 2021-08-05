Автомобиль Нацгвардии на скорости протаранил легковушку на дороге в Одессе

Авария случилась 4 августа на пересечении улиц Балковской и Мельницкой. Там во время маневра машина Национальной гвардии влетела в легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал "Одесса INFO".(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отмечается, что ДТП произошло посреди перекрестка.

«Нацгвардия развалила служебный дастер», - говорится в публикации.

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На обнародованных кадрах видно, что машина Национальной гвардии получила существенные повреждения.

На месте ДТП работали полицейские.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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