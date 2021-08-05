Автомобиль Нацгвардии на скорости протаранил легковушку на дороге в Одессе
Авария случилась 4 августа на пересечении улиц Балковской и Мельницкой. Там во время маневра машина Национальной гвардии влетела в легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал
Отмечается, что ДТП произошло посреди перекрестка.
«Нацгвардия развалила служебный дастер», - говорится в публикации.
Галкин подарил Пугачевой украинского "красавца", Примадонна расцвела на глазах: "Ну спасибо, муженек!"
Меган Маркл в день своего 40-летия засветила их с принцем Гарри особняк: камин, каменный стол и не только
Оборвалась жизнь знаменитого российского певца, выяснена причина: "Жаль, что нельзя…"
Пассажирские поезда столкнулись лоб в лоб, есть жертвы: первые кадры трагедии в Чехии
Жена "Холостяка" Добрынина зацепила признанием, показав сына на первой прогулке: "Быть родителями..."
На обнародованных кадрах видно, что машина Национальной гвардии получила существенные повреждения.
На месте ДТП работали полицейские.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, в Одесской области начальник железнодорожной станции на большой скорости сбил велосипедиста.
Трагическое ДТП случилось в ночь с воскресенья на понедельник в городе Арцизе.
42-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение местной больницы с переломом основания черепа и шеи, однако пострадавший не выжил.
Напомним, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"
Еще Politeka писала, что в Одессе маму с ребенком забрала скорая после ДТП, кадры: "Не убедилась в безопасности"
Также Politeka сообщала, что в Одессе легковушка провалилась в разрытый коллектор: кадры спасения из ловушки