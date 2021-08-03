Моряк з Одеси заразився коронавірусом і помер у лікарні далеко від Батьківщини
Як повідомляє видання
25 липня у одесита піднялася температура, з'явився кашель і млявість, а 31 Липня виникла задишка. 1 серпня моряка госпіталізували в загальну лікарню Сінгапуру, де йому підтвердили діагноз COVID-19. В цей же день він помер від ускладнень.
Інформацію про його смерть також підтвердив морський юрист Микола Гольбін.
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"Знаючи специфіку репатріації тіл в пандемію, можу припустити, що виникнуть складнощі. Дуже часто ковидних кремують, а якщо родичі відмовляться, є ймовірність взагалі тіло не отримати», - прокоментував ситуацію Гольбі місцевим
Раніше ми писали, тіло моряка з Одеси без будь-яких ознак життя виявили на кораблі біля берегів Пакистану.
Моряк помер на борту судна Lem Geranium (прапор Кіпру) 27 липня. Там він працював електромеханіком. Чоловікові було за 50.
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