Він помер від коронавірусу

Моряк з Одеси заразився коронавірусом і помер у лікарні далеко від Батьківщини

Як повідомляє видання SeafarersJournal , 34-річного моряка зняли з іноземного судна CMA CGM SORBONNE через хворобу.

25 липня у одесита піднялася температура, з'явився кашель і млявість, а 31 Липня виникла задишка. 1 серпня моряка госпіталізували в загальну лікарню Сінгапуру, де йому підтвердили діагноз COVID-19. В цей же день він помер від ускладнень.

Інформацію про його смерть також підтвердив морський юрист Микола Гольбін.

"Знаючи специфіку репатріації тіл в пандемію, можу припустити, що виникнуть складнощі. Дуже часто ковидних кремують, а якщо родичі відмовляться, є ймовірність взагалі тіло не отримати», - прокоментував ситуацію Гольбі місцевим ЗМІ .

Раніше ми писали, тіло моряка з Одеси без будь-яких ознак життя виявили на кораблі біля берегів Пакистану.

Моряк помер на борту судна Lem Geranium (прапор Кіпру) 27 липня. Там він працював електромеханіком. Чоловікові було за 50.

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