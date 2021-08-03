Он скончался от коронавируса

Моряк из Одессы заразился коронавирусом и умер в больнице вдали от Родины

Как сообщает издание SeafarersJournal , 34-летнего моряка сняли с иностранного судна CMA CGM SORBONNE из-за болезни.

25 июля у одессита поднялась температура, появился кашель и вялость, а 31 июля возникла одышка. 1 августа моряка госпитализировали в общую больницу Сингапура, где ему подтвердили диагноз COVID-19. В этот же день он скончался от осложнений.

Информацию о его смерти также подтвердил морской юрист Николай Гольбин.

"Зная специфику репатриации тел в пандемию, могу предположить, что возникнут сложности. Очень часто ковидных кремируют, а если родственники откажутся, есть вероятность вообще тело не получить», — прокомментировал ситуацию Гольби местным СМИ .

Ранее мы писали, тело моряка из Одессы без каких-либо признаков жизни обнаружили на корабле у берегов Пакистана.

Моряк скончался на борту судна Lem Geranium (флаг Кипра) 27 июля. Там он работал электромехаником. Мужчине было за 50.

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