Моряк из Одессы заразился коронавирусом и умер в больнице вдали от Родины
Как сообщает издание
25 июля у одессита поднялась температура, появился кашель и вялость, а 31 июля возникла одышка. 1 августа моряка госпитализировали в общую больницу Сингапура, где ему подтвердили диагноз COVID-19. В этот же день он скончался от осложнений.
Информацию о его смерти также подтвердил морской юрист Николай Гольбин.
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"Зная специфику репатриации тел в пандемию, могу предположить, что возникнут сложности. Очень часто ковидных кремируют, а если родственники откажутся, есть вероятность вообще тело не получить», — прокомментировал ситуацию Гольби местным
Ранее мы писали, тело моряка из Одессы без каких-либо признаков жизни обнаружили на корабле у берегов Пакистана.
Моряк скончался на борту судна Lem Geranium (флаг Кипра) 27 июля. Там он работал электромехаником. Мужчине было за 50.
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